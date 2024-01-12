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Konyaaltı Belediyesi, Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketleri Dağıttı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi, Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketleri Dağıttı

Konyaaltı Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ilçedeki yeni doğan bebek sahiplerine bebekler için hazırlanan destek paketlerini teslim etti. Proje kapsamında ailelere ıslak mendilden ateş ölçere, bebek bezinden şampuana kadar bir bebek için gerekli olan ürünler yer alıyor. Bebek destek paketi alan aileler, Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür etti.

12.01.2024 - 13:36,
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Konyaaltı Belediyesi ekipleri "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, ilçedeki yeni doğan bebek sahiplerine bebekler için hazırlanan destek paketlerini teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı "Hoş Geldin Bebek" adlı proje sürüyor. Proje kapsamında ilçede bulunan ailelere yeni doğan bebekleri için hazırlanan destek paketleri dağıtıldı. Ekipler, hazırlanan paketleri tek tek adreslere teslim etti. Bebek yardım paketlerinde, ıslak mendilden ateş ölçere, bebek bezinden şampuana kadar bir bebek için gerekli olan çok sayıda ürün yer alıyor.

"BEBEKLERİ VE AİLELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda yeni doğan bebekleri ve ailelerini önemsediklerini bu nedenle de geçtiğimiz yıl "Hoş Geldin Bebek" adında bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Esen, proje kapsamında daha çok ihtiyaç sahibi yeni doğan bebek sahiplerine bebekler için destek paketleri dağıttıklarını dile getirdi.

"SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM"

Bebek destek paketi eline ulaşan Selda Sarı kız kardeşi aracılığıyla Konyaaltı Belediyesi'ne başvurduğunu söyledi. Sarı, "Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e böyle bir uygulamayı başlattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Caner Boyluoğlu ise "Hoş geldin bebek projesini sosyal medyada görüp Konyaaltı Belediyesi'ne başvuru yaptım. Ekipler de hemen gelerek paketi bizlere ulaştırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketleri Dağıttı
Kaynak: ANKA
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