Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu

24.04.2022 00:57
Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümünü HayatPark içerisinde hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle, binlerce vatandaşın ve çocukların katılımıyla kutlandı. Saat 10: 00'da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz ile birlikte katıldığı kortej ile başlayan etkinlikler, çocuklara yönelik gösterilerle devam etti. HayatPark içerisinde farklı noktalarda gün boyu süren etkinlikler, çocuk maskot şovu, çocuk orkestrası, jonglör, balon şovu, Atatürk ve çocuk sergisi, ahşap oyun parkı ve şişme oyun parkı gibi eğlenceli aktivitelerle devam ederek çocukların keyifli bir bayram geçirmelerini sağladı. Etkinlik alanlarını tıklım tıklım dolduran çocuklar ve ebeveynleri, HayatPark içerisinde renkli görüntüler oluşturdu.

HayatPark bugün çocuklarımızın

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların çocuklarıyla birlikte çocuk şenliğine gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Esen, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklarımıza armağan etti. Bizler de bu günün keyfini doyasıya çıkarabilmeleri için HayatPark'ımızı onların bütün isteklerine cevap verecek şekilde hazırladık. Umuyorum ki hepsi buradan mutlu ayrılır. Bütün Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Kutlamalar akşam da devam edecek

Gün boyu çocuklara yönelik renkli aktivitelerin yer aldığı kutlamalar, 21: 00'de başlayacak olan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Solist Cengiz Ateş konseri ile son bulacak. - ANTALYA

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Ulusal Egemenlik, Konyaaltı, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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