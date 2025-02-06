Konyaaltı'nda 6 Şubat Depremi için Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Konyaaltı'nda 6 Şubat Depremi için Anma Sergisi Açıldı

Konyaaltı\'nda 6 Şubat Depremi için Anma Sergisi Açıldı

Konyaaltı Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla anlamlı bir sergi düzenledi. '6 Şubat Depremini Unutmadık' sergisi, depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını yaşatmayı ve acıyı paylaşmayı hedefliyor.

06.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Konyaaltı Belediyesi, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anmak için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve 6-7 Şubat tarihlerinde ziyarete açık olacak olan "6 Şubat Depremini Unutmadık" adlı serginin açılışını, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, 6 Şubat depremini unutmadı. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği sergide, depremin derin izlerini taşıyan fotoğraflar, hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak ve bu büyük felaketin acısını paylaşmak amacıyla sergileniyor. Felaketin 2'nci yılında, yaşamını yitirenleri anma amacıyla hazırlanan serginin açılışına, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Ayne Kotan da katıldı. Başkan Kotan sergiyi gezerken depremi anlatan fotoğrafların üzerine karanfil bırakarak duygusal anlar yaşadı. Sergi vatandaşlardan büyük ilgili görürken, Konyaaltı'nın bu anlamlı etkinlik dayanışma ve paylaşma duygularını bir kez daha pekiştirdi.

5 Şubat tarihinde açılışı gerçekleşen bu anlamlı sergi, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde de Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan fuaye alanında ziyarete açık olacak. Hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarını yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Kotan, "Sergi olunca genelde güzel şeylerden konuşmak gerekir. Ancak bu sergimizin teması farklı. 11 şehrimizi etkileyen ve 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz depremi anmak ve bu konuyu tekrar gündeme getirmek için buradayız. Konuşulacak çok şey var. Bundan tam 2 yıl önce eşini, dostunu, akrabasını, kardeşini kaybedenler var. Bir taraftan acımızı yaşarken bir taraftan da hayatta kalanlar için yardıma koşuyorduk" ifadelerini kullandı.

"Acılarımızdan ders çıkarmalıyız"

Depremzede aileler için çalışmaların hala devam ettiğini kaydeden Başkan Kotan, "Depremin izleri silinmiş değil. Hem acımız taze, hem de yok olmuş şehirlerimiz var. Hala konteynerlerde kalan insanlarımız bulunuyor" dedi. Acıların sanatla ifade edilmesinin çok önemli olduğuna da değinen Kotan, "Bu nedenle bu sergi benim için çok anlamlı. Acılarımızı unutmayıp onlardan ders çıkarmalıyız" dedi. Açılış konuşmasında söyleyemediği şeyleri, farklı bir şekilde anlatmak istedikleri için bu resim sergisi düzenlediklerini kaydeden Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday ise, amaçlarının depremin oluşturduğu acıları, tüm ruhlarıyla resimlere yansıtan sanatçıların gözüyle insanlara göstermek olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda 6 Şubat Depremi için Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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