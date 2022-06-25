Konyalı Ayakkabıcı: "40 Senedir Ayakkabıcıyım. Ben Hayatımda Böyle Utandığımı Hatırlamıyorum"

TANER ÖZAY

Konyalı ayakkabıcı esnafı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'e artan fiyatlardan yakınarak "40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Müşteriye fiyat söylerken utanıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, partisinin kurucular kurulu üyelerinden oluşan heyetle Konya'da çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Heyetin girdiği bir ayakkabıcı dükkanının sahibi, artan fiyatlara tepki gösterdi. Esnaf, "Esnaf olarak iyi olmak istiyoruz. Görüyorsunuz, bayrama 15 gün var. Mutlu olmak, huzurlu olmak istiyoruz. Bunu büyüklerimiz görüşecek edecekler, gerekeni yapacaksınız. Biz esnaf olarak başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

"10 RENK ALDIĞIM AYAKKABI ÇEŞİDİNİ ARTIK 2 RENK ALIYORUM"

Dükkanındaki bir ayakkabı serisini gösteren esnaf, şimdiye kadar 10 renk aldığı ayakkabıyı artık 2 renk aldığını söyledi. Üstün'ün nedenini sorması üzerine esnaf, "Fiyatlar çok yükseldi. Size bir başkan olarak sormuyorum vatandaş olarak soruyorum. 3 tane çocuğunuz var. 200 TL'den 3 çocuğunuza 600 liraya sandalet alır mısınız? Ben mağaza sahibiyim ben de alamam" ifadelerini kullandı.

Esnaf, konuşmasına şöyle devam etti:

"BEN HAYATIMDA BÖYLE UTANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

"Ben 52 yaşındayım 79 yılında mesleğe başladım. 40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Ben, kan değişikliği istiyorum. Bu kadar basit, açıkça yüzünüze söylüyorum. Ben kan değişikliği istiyorum. Benim doğal bir tercihim. Yani hangi büyüğümüz gelecekse, ne diyecekse… Adam 10 tane ekmek alsa 35 lira ya. Aylık bin lira ekmek ya. Zaten 4 bin 250 liraya çalışıyor. Zaten ev kiraları da arttı gitti."