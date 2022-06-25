Konyalı Ayakkabıcı: "40 Senedir Ayakkabıcıyım. Ben Hayatımda Böyle Utandığımı Hatırlamıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Konyalı Ayakkabıcı: "40 Senedir Ayakkabıcıyım. Ben Hayatımda Böyle Utandığımı Hatırlamıyorum"

25.06.2022 17:24

Konyalı ayakkabıcı esnafı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’e artan fiyatlardan yakınarak “40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Müşteriye fiyat söylerken utanıyorum” dedi.

TANER ÖZAY

Konyalı ayakkabıcı esnafı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'e artan fiyatlardan yakınarak "40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Müşteriye fiyat söylerken utanıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, partisinin kurucular kurulu üyelerinden oluşan heyetle Konya'da çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Heyetin girdiği bir ayakkabıcı dükkanının sahibi, artan fiyatlara tepki gösterdi. Esnaf, "Esnaf olarak iyi olmak istiyoruz. Görüyorsunuz, bayrama 15 gün var. Mutlu olmak, huzurlu olmak istiyoruz. Bunu büyüklerimiz görüşecek edecekler, gerekeni yapacaksınız. Biz esnaf olarak başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

"10 RENK ALDIĞIM AYAKKABI ÇEŞİDİNİ ARTIK 2 RENK ALIYORUM"

Dükkanındaki bir ayakkabı serisini gösteren esnaf, şimdiye kadar 10 renk aldığı ayakkabıyı artık 2 renk aldığını söyledi. Üstün'ün nedenini sorması üzerine esnaf, "Fiyatlar çok yükseldi. Size bir başkan olarak sormuyorum vatandaş olarak soruyorum. 3 tane çocuğunuz var. 200 TL'den 3 çocuğunuza 600 liraya sandalet alır mısınız? Ben mağaza sahibiyim ben de alamam" ifadelerini kullandı.

Esnaf, konuşmasına şöyle devam etti:

"BEN HAYATIMDA BÖYLE UTANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

"Ben 52 yaşındayım 79 yılında mesleğe başladım. 40 senedir ayakkabıcıyım. Ben daha hayatımda böyle utandığımı hatırlamıyorum. Müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Ben, kan değişikliği istiyorum. Bu kadar basit, açıkça yüzünüze söylüyorum. Ben kan değişikliği istiyorum. Benim doğal bir tercihim. Yani hangi büyüğümüz gelecekse, ne diyecekse… Adam 10 tane ekmek alsa 35 lira ya. Aylık bin lira ekmek ya. Zaten 4 bin 250 liraya çalışıyor. Zaten ev kiraları da arttı gitti."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret
Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Feramuz Üstün, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyalı Ayakkabıcı: '40 Senedir Ayakkabıcıyım. Ben Hayatımda Böyle Utandığımı Hatırlamıyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Simit satan adamı baba ve oğlu feci şekilde dövdü! Kavgayı sadece 1 tane kadın ayırdı
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Konyalı Ayakkabıcı: "40 Senedir Ayakkabıcıyım. Ben Hayatımda Böyle Utandığımı Hatırlamıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement