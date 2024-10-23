Kop Dağı'nda Tuzlama Çalışmaları

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Karayolları ekiplerince 2 bin 400 rakımlı Kop Dağ'ında tuzlama çalışması yapıldı

BAYBURT - Bayburt- Erzurum karayolundaki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yer yer kar etkili olmaya devam ediyor.

Ulaşımda aksaklık yaşanmasın diye çalışmalara koyulan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 121. Şube Şefliği ekipleri, gece boyunca Kop Dağı mevkiinde tuzlama çalışması yaptı. Dün akşam saatlerinde bir anda bastıran tipi sonrası soğuk havanın da etkisiyle kar, buzlanmaya neden oldu. Tipi ve buzlanma nedeniyle Kop Geçidi'nde ulaşım trafik ekiplerince kontrollü sağlanırken, Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin akşam saatlerinde başlayan tuzlama çalışması, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.