Köpeğe Eziyet Eden Zanlının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Köpeğe Eziyet Eden Zanlının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'da yavru köpeklere eziyet eden zanlının görüntüleri tespit edildi, tutuklandı.

01.05.2025 22:33
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Hayvanları öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlının, yavru köpeği tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da sahiplendiği yavru hayvanlara eziyet edip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlının, yavru köpeği tekmeleyerek darp ettiği anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Etimesgut'un Bağlıca semtinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Mustafa D. (28), birkaç gün

önce mahalledeki komşularından 3 yavru köpek sahiplendi. Hayvanları sahiplendirdikten sonra haber alamayan komşular durumdan şüphelenerek Muhammet Mustafa D.'nin evine gitti. Köpeklerin kaçtığını ileri sürerek göstermeyen Muhammet Mustafa D. ile hayvanseverler arasında kavga çıktı. Hayvanların hayatından endişe duyan komşuların polise şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Evinde civarda hayvan cesedi kalıntıları ve köpekleri öldürdüğüne dair güçlü deliller bulunan Muhammet Mustafa D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veterinerden ve farklı kişilerden ayrı zamanlarda toplam 11 yavru köpek sahiplendiği öğrenilen şahsın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Eziyet ettiği ana ait kamera kayıtları ortaya çıktı

İncelenen kamera kayıtlarında zanlı Mustafa D.'nin yavru köpeği tekmeleyerek eziyet ettiği anlar ortaya çıktı. Kayıtlarda, şiddet uyguladığı hayvanları sürükleyerek evine getirdiği görülen zanlının, dışarıya çıkardığı torbalarda ise hayvan cesetleri olduğu iddia edildi. Öte yandan Mustafa D.'nin, Mart ayında veterinerden iki köpek yavrusu sahiplendiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortaya çıkan ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, internet ilanında görmesi üzerine bir kişiden nisan ayında 5 yavru köpek sahiplendiğini söylediği öğrenildi. Köpeklerin mutfak balkonundaki açık camdan kaçtığını söyleyen Mustafa D., durumu fark ettiğinde etrafı kontrol ettiğini ancak hayvanlara ulaşamadığını ifade etti. Tekrar internet ilanında görmesi üzerine 3 yavru köpek sahiplendiğini söyleyen zanlı, "Köpekleri alıp eve getirdiğimde nasıl bir ortamda bakıldığını bilmediğim için köpekleri yıkadım. Tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de gerçeği yansıtmamaktadır. Kırmızı rengin sebebi süt ve yaş köpek maması karışımından dolayı kaynaklanmaktadır" dedi.

Duvarda tespit edilen lekelerin boya olduğunu ileri sürdü

Evinin duvarında tespit edilen kırmızı lekelerin sorulması üzerine şüpheli Mustafa D., "Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmişse de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, evde bulunan delillerle ilgili, "Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan ilk aramada herhangi bir delil ele geçirilmediği ifade edilmişti. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Hayvanseverler tepkisini zanlının evinin duvarına "Katil evi" yazarak gösterdi

Toplanan bir grup hayvansever ise olayların gerçekleştiği iddia edilen evin duvarlarına 'Katil evi' ve 'Satanist' yazarak tepki gösterdi. Durumdan endişe duyduklarını ifade eden mahalle halkı zanlının hak ettiği en ağır ceza ile yargılanmasını talep etti.

Kazı yapılan bahçedeki incelemeler devam ediyor

Söz konusu evin bahçesinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı çalışması yapıldı. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı.

"Umarım en ağır cezayı alır"

Mustafa D.'nin iki yavru köpeği sahiplendiği veteriner kliğinde çalışan Hekim Ahmet Akgüngör, "Sahiplenilen yavru köpekler hastalığı sebebiyle buraya gelmişti. Tedavi edildi burada. Saldırgan şahıs, hayvanseverler aracılığıyla bu köpekleri sahiplenmek istediğini söylemiş. Buraya gelip köpekleri almışlar. Çok fazla konuşma imkanımız olmamıştı. Hareketlerinde de bir gariplik yoktu. Köpekleri sahiplendiren kişi beni aradı ve bu şahsın seri katil olduğunu söyledi. Biz de dehşete düştük. Şok olduk. O köpekler daha bir aylıktı. Bizler hekim olarak hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda da emek veriyoruz. Sahiplenen kişinin doktor olmasından dolayı daha merhametli birisi olduğunu umuyorduk. Böyle bir durumla karşılaşmak çok üzüntü verici. Umarım en ağır cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yerel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpeğe Eziyet Eden Zanlının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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