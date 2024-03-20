Köpek Eğitmeni Tarafından Öldürülen Köpekler İçin Tazminat Parası Sokak Hayvanlarına Bağışlanacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde Gürçay çifti, eğitim için teslim ettikleri 2 adet Pomeranian cinsi köpeklerinin cansız bedenlerini teslim aldı. İddiaya göre, büyük ırk köpeklerin kendi köpeklerini boğarak öldürdüğünü öğrenen çift işletme sahibinden şikayetçi olurken, gözyaşları içerisinde her gün fotoğraflarına baktıkları can dostları için açtıkları tazminat davasından gelecek olan paranın tamamını, sokak hayvanları için bağışlayacaklarını belirtti.
Melih Gürçay ile eşi Gülin Aydın Gürçay çifti, zaman içerisinde Pomeranian ırkı 2 adet köpek sahiplendi. Winnie adını verdikleri 4 yaşındaki erkek, Luna adını verdikleri 2 yaşındaki dişi köpekleri yaşadıkları evde sorun çıkartmaya başlayınca, çok sevdikleri köpekleri için E.M. isimli bir köpek eğitmeni ile anlaştı. İddiaya göre, belli bir ücret karşılığında anlaştıkları köpek eğitmeni E.M. önce iş yerine giren hırsızların köpekleri çaldığını söyledi. Çelişkili ifadeleri üzerine gerçeği itiraf eden E.M. eğitimde olan büyük ırk köpeklerin, Gürçay çiftinin Pomeranian cinsi 2 köpeğini boğarak öldürdüğünü söyledi. Durumu öğrenen çift, E.M.'den şikayetçi olarak tazminat davası açılması için girişimde bulundu. Eğitime gönderdikleri can dostlarının cansız bedenlerini teslim alan Gürçay çifti, verecekleri hukuk mücadelesinin sonunda alacakları tazminat parasının hepsini sokak hayvanları için bağışlayacaklarını açıkladı.
"2 köpeğimizin eğitimi için 30 bin TL'ye anlaştık"
Sahiplendikleri 2 adet köpeğin birlikteyken yaşadıkları sorunlar nedeniyle E.M. isimli köpek eğitmenine eğitim için 30 bin TL ödeyerek anlaştıklarını ifade eden Melih Gürçay, "2 tane yavru köpek sahiplendik ve zamanla bunlar büyüdüklerinde biraz fazla ses çıkartmaya başladı. Komşularımız durumdan rahatsızlık duymaya başlayınca eğitim aldırmak için araştırma yaparken, sosyal medya üzerinden E.M. ile tanıştık. 30 bin TL eğitim ücreti ile anlaşarak köpeklerimizi kendisine teslim ettik. Zaman içerisinde kendisi ile birçok defa görüştük. Bir gece saat 2 buçuk civarında telefonum çaldı. Kendisi ofisine hırsız girdiğini ve köpeklerin çalındığını söyledi. Biz de hemen karakola gittik. E.M. ile görüştüğümüzde üzüntümüzü anladığını ve çevresinin geniş olduğunu köpeklerimizi kısa sürede bulacağını ifade etti" dedi.
"Polis ekiplerinin şüphesi gerçeği ortaya çıkarttı"
Köpeklerin çalındığını söyleyen ve polis ekiplerine de bu şekilde beyan veren E.M.'nin çelişkili ifadeler verdiğini ve emniyetteki ifadesinde olayın gerçeğini itiraf ettiğini öğrendiklerini kaydeden Gürçay, "E.M.'nin çelişkili ifadeler vermesinden dolayı polis ekipleri şüphelenmiş ve ifade verirken gerçeği itiraf etmiş. Bizim küçük ırk köpekler ile büyük ırkları önlem almadan yan yana koymuşlar. Kafesler açılmış, büyük ırklar küçük ırkları boğmuş. Onlar da çuvala koyup Koçarlı tarafında yol kenarında bir araziye atmışlar. HAYDİ ekipleri köpeklerin atıldıkları yeri tespit edip girip alıp getirmiş. Sonrasında çipleri okutulmuş ve bana da cansız bedenlerini gösterip onaylattılar. Benim de ifademi aldılar. İfadeden sonra köpeklerimizi eşimin babasının tarlasına gömdük. E.M. isimli şahıstan şikayetçi olduk ve konu artık avukatımızda. Tazminat davaları açıyoruz. Tazminat parasının bir kuruşuna dahi dokunmadan hepsini sokak canları için ilgili kurumlara bağışlayacağız" diye konuştu.
"Gözümüzün içine baka baka yalan söyledi"
"Ne olursa olsun ben yaşananları kabul etmiyorum" diyen Gülin Aydın Gürçay ise şöyle konuştu:
"Köpeklerimiz bizim çocuklarımız gibiydi. Düşünün bir çocuğunuz var ve kreşe veriyorsunuz. Sizi arıyorlar ve diyorlar ki çocuklarınız öldü. Bu durumda ne düşünür ve ne yaparsınız? Bu kadar ihmalkarlık olmaz. Büyük ırklarla küçük ırkların yan yana getirilmeyeceğini herkes bilir. Bana 8-10 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Bu kadar yıldır bir insanın deneyim kazanması lazım, sorumluluk sahibi olur. Yaşanan olay istemeyerek de olsa bunun tedbirini almak zorundaydı ve sorumluluk kendisindeydi. Gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Kendisini hiç bir zaman affetmeyeceğim."
Yaşanan üzücü olayın, toplumda hayvan hakları konusunda daha fazla farkındalık oluşturması ve benzer trajedilere engel olunması umduklarını belirten Gürçay çifti, görülecek davadan gelecek olumlu haberi sokak hayvanları için dört gözle bekliyor. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Köpek Eğitmeni Tarafından Öldürülen Köpekler İçin Tazminat Parası Sokak Hayvanlarına Bağışlanacak - Son Dakika
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