Kore Cumhuriyeti, Adıyaman\'daki Okullara Spor Malzemesi Yardımı Yaptı

Kore Cumhuriyeti'nin insani yardımlar kapsamında sağladığı finansmanla Adıyaman genelindeki okullara spor malzemesi yardımı yapıldı.
Kore Cumhuriyetinden Adıyaman'daki 718 okul için gönderilen 3 bin 80 adet spor malzemesi düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.
Yenimahalle Spor Salonunda yapılan dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kore Cumhuriyeti'nin daha önce Adıyaman'a 4 adet hafif çelik yapı okul ve 12 okula da su deposu desteğinde bulunduğunu belirtti.
Kore Cumhuriyeti'nin bu yardımının aynı zamanda "Spor, Sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme" projesi için önemli bir katkı sağladığını ifade etti.
Eğitimde sadece akademik başarının değil, aynı zamanda sağlıklı bireylerin yetişmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Müdür Ali Tosun, "Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme" projemizin ortağı ve törenimize ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Fikret Keleş'e ve çocukların spor yapmalarını teşvik etmek ve okulların spor malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kore Cumhuriyeti'ne bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tören, Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan halk oyunları gösterimi ve spor malzemelerinin temsili olarak okullara dağıtımıyla son buldu. - ADIYAMAN
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