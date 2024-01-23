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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Alkan, hayatını kaybetti. Alkan, ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
23.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 23:02
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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Alkan, hayatını kaybetti. Alkan, ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kore Gazisi Mehmet Alkan için Bozdoğan merkez Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip asgari cenaze töreni düzenlendi. Denizli 11'nci Komando Tugayı Merkez Komutanlığı tören mangası tarafından omuzlara alınan Kore Gazisi Alkan'ın naaşı cenaze aracına alınarak Bozdoğan İlçe Mezarlığında gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Alkan Ailesi taziyeleri cami avlusunda ve mezarlıkta kabul etti.

Düzenlenen askeri cenaze törenine Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, CHP'li Belediye Başkan adayı Galip Özel, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Erhan Algan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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