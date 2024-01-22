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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Kore Gazisi Selim Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Kore Gazisi Selim Arı'yı ziyaret etti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bozüyük'te yaşayan Kore Gazisi Selim Arı'yı ziyaret etti. Türkoğlu, Arı'ya teşekkürlerini sunarak, gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını belirtti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Kore Gazisi Selim Arı\'yı ziyaret etti
22.01.2024 - 10:46,  Güncelleme: 10:49
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Bozüyük'te yaşayan Kore Gazisi Selim Arı'yı unutmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Bozüyük'te yaşayan Kore Gazisi ile bir araya geldi. Bir süre sohbet ederek Kore Gazisi'ne teşekkürlerini sunan İlkay Türkoğlu, "Türk'ün gücünü Kore'de bütün dünyaya gösteren şanlı ordumuzun her bir neferine, yaşayan ulu çınarımız Selim Arı amcamıza sağlıklı ve uzun bir yaşam dileriz. Gazilerimizin, şehit ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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