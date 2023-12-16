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Körfez Belediye Başkanı 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nü Tütünçiftlik Sahili'nde de hayata geçirecek - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nü Tütünçiftlik Sahili'nde de hayata geçirecek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Sahili'nde hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Söğüt, Tütünçiftlik Sahili'nde de aynı kulübü açacaklarını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü\'nü Tütünçiftlik Sahili\'nde de hayata geçirecek
16.12.2023 - 13:16,
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Yarımca Sahili'nde hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Sahili'nde de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nü hayata geçireceklerini söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Sahili'nde hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Yaşlılarda selamlaşan Başkan Söğüt, "Sizler bizim çınarlarımızsınız. Sizler, engin tecrübelere sahip, ülkemize hizmet etmiş, değerler katmış, bizlere de rol model olmuş köklerimizsiniz. Özellikle 60+ Aktif Yaşlanma Kulübümüzü açtıktan sonra sizlerle çok daha sağlam köprüler oluşturduk. İlçenin en güzel noktasını sizlere ayırdık. Biz biliyoruz ki sizlere hürmet, ömre hayata bereket katar. Bu anlamda her zaman başımızın tacısınız. Her zaman bizler için değerlisiniz. 60+ Aktif Yaşlanma Kulübümüzde sizlerle birçok kez bir araya geldik. Sizlerin mutluluk ve sevincine orada şahit olduk. Ne kadar doğru adım attığımızı da görmüş olduk. Sizler için sağlık taramaları, gezi programları, kültürel etkinlikler gibi birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Şimdi Yarımca'dan sonra Tütünçiftlik Sahili'nde de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nü açacağız. Bunun çalışmalarına başladık. Bu birlikteliğimiz birçok hizmet ve projenin müjdecisi olacak, hep birlikte ilçemize güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Sizler dünün genci, bizler de yarının yaşlılarıyız. Başınız sıkıntıya düştüğünde imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.

Bir evladınızın da belediye başkanı olduğunu unutmayın" dedi.

Başkan Söğüt'ün konuşmasının ardından kendisine çiçek takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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