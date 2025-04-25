Körfez Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Muhtarlar ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizler mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sesisiniz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim benim için önemli çünkü hepimizin buluştuğu ortak payda Körfez" dedi.

Tütünçiftlik Nazende'de düzenlenen programa, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, belediye başkan yardımcıları ile muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken, belediye tarafından sürdürülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar değerlendirildi. Söğüt, "Hepimizin ortak paydası Körfez'dir. Yerel yönetim anlayışının temel taşlarından biri istişaredir. Bizler de bu doğrultuda belirli aralıklarla bir araya geliyor, sizlerin talep ve önerilerini alıyoruz. Sizler mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sesisiniz. Nerede eksikliğimiz varsa sizler bizlere bunu aktarıyorsunuz. Bizler de bu doğrultuda projelere öncelik veriyoruz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim benim için önemli çünkü hepimizin buluştuğu ortak payda Körfez" dedi. - KOCAELİ