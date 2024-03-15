Körfez Belediye Başkanı Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Yerel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil hediye etti.

İlk olarak Çamlıtepe'de bulunan Körfez Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, Başhekim Ömer Dağ ile bir araya geldi. Daha sonra da hastane içerisinde görev yapan sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Başkan Söğüt, karanfil verdi.

Sağlık çalışanları dışında hasta ziyaretleri de yapan Söğüt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların yeni hastane binası isteği sonrasında konuşan Başkan Söğüt, "Modern bir ek bina yapacağız. Sağlık Bakanlığımız yatırım planına geçtiğimiz sene aldı. 4 kez de ihaleye çıktı ama ihaleye giren olmadığı için bu döneme kaldı. 7 bin 340 metrekare alanda 54 yatalı modern bir bina yapacağız. Çalışmaları zaten hazır. Görüşmelerimiz de devam ediyor. En kısa sürede Körfez Devlet Hastanemize yakışır modern bir bina kazandıracağız" dedi.

Başkan Söğüt'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da eşlik etti. - KOCAELİ