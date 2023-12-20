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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe'nin geleceğini konuştu - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe'nin geleceğini konuştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlimtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısında yaptığı konuşmada, İlimtepe'nin Körfez'in geleceği olduğunu belirtti. İlimtepe'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Söğüt, İlimtepe yolunun ikinci etap çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe\'nin geleceğini konuştu
20.12.2023 - 10:36,
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İlimtepe'de AK Parti Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlimtepe, Körfez'in geleceği konumunda. Kent bu bölgeye doğru gelişiyor. Bizler de İlimtepe'yi alt ve üstyapı olarak buna hazırlıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlimtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde teşkilat üyeleriyle selamlaşan Başkan Söğüt, kısa da bir konuşma gerçekleştirdi. 5 yılda Körfez'e yapılan yatırımlarla ilgili olarak teşkilat üyelerine bilgiler aktaran Başkan Söğüt, "İlimtepe, Körfez'in geleceği konumunda. Bizler de İlimtepe'yi alt ve üstyapı olarak buna hazırlıyoruz" dedi.

Kocaeli'nin en büyük millet bahçelerinden birinin İlimtepe'de hayata geçirildiğini belirten Başkan Söğüt, "400 dönümlük alan. Yaşam alanları ile içerisindeki seyir terası, macera parkı, zipline, spor alanları ve seyir terası ile muhteşem bir alan olacak. Şu an yapıların inşaatı bitti ve alanın iç tefrişatları devam ediyor. Bu yaza kadar da hazır hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın bize ilettikleri noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İlimtepe'ye yapılan 2 bin 500 konut ile ilgili de bilgi veren Başkan Söğüt, "TOKİ tarafından yapılan konutların ihale süreci biraz uzamıştı ama çok şükür o sorun da ortadan kalktı. İnşaatlar hızla yükseliyor. Dereköy'de imar planlarını tamamladık. İlimtepe'de eksiklik gördüğümüz her nokta için de çalışma başlattık. Bundan sonra da teşkilatımızın talepleri, vatandaşlarımızın bize ilettikleri noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İlimtepe yolunun ikinci etap çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Şener Söğüt, "Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisine İlimtepe yoluyla ilgili ilk gittiğimizde hemen dedi ve bugün 1. etap çalışmasını tamamladık. İkinci etap çalışmaları da kısa sürede başlayacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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