Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler" - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler"

16.07.2022 11:16
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler"

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birliğimizi parçalamak, devletimizi elimizden almak, milletimizi tarih sahnesinden silmek ve bu coğrafyanın tüm maddi ve manevi zenginliğini tarumar etmek isteyenlere rabbim...

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birliğimizi parçalamak, devletimizi elimizden almak, milletimizi tarih sahnesinden silmek ve bu coğrafyanın tüm maddi ve manevi zenginliğini tarumar etmek isteyenlere rabbim izin vermedi" dedi.

Körfez'de darbe girişiminin yıl dönümünü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Körfezlilerin alanı doldurduğu programa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutan Vekili, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehitleri anan Başkan Söğüt, "Bugün, ülkemize ve egemenliğimize karşı yapılmış olan hain darbe girişiminin 6. yılını geride bırakıyoruz. Devletimize diz çöktürmeyi ve milletimizi esir almayı amaçlayan bu alçak ve hadsiz teşebbüsün, hedefine ulaşamamış olmasından dolayı Allah'a binlerce kere şükrediyorum. Birliğimizi parçalamak, devletimizi elimizden almak, milletimizi tarih sahnesinden silmek ve bu coğrafyanın tüm maddi ve manevi zenginliğini tarumar etmek isteyenlere rabbim izin vermedi. Ülkemizin ve milletimizin yarınlarını çalmaya yeltenenlerin hazin akıbetine, tüm dünyanın şahitlik etmiş olmasından dolayı son derece mutluyum. Her gün daha da büyüyen ve güçlenen ülkemizi, yürüdüğü bu kutlu yoldan alıkoymaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine bugün, dünden daha çok inanıyorum" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı Körfez'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: 'Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:24:40. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement