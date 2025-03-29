Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Bayram Öncesi Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Bayram Öncesi Personeliyle Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Bayram Öncesi Personeliyle Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaşarak, hizmetteki katkılarından dolayı çalışanlarına teşekkür etti.

29.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak, "Hizmet ve eserlerdeki en büyük pay sizlerin" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü personelleriyle bayramlaştı. İlk olarak Teknik Hizmetler Alanında saha personeli ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, daha sonra belediye hizmet binasında da personelle bayramlaştı. Başkan Söğüt'e Başkan Yardımcıları ve müdürler de eşlik etti. "Körfez Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" diyen Başkan Şener Söğüt, "Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Sizlerin sağlık, sıhhat, huzur içerisinde sevdiklerinizle, sevenlerinizle hep beraber güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Buradaki hizmet ve eserlerdeki en büyük pay sizlerin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün yeniden halkımız bizi başkan olarak seçtiyse en büyük pay sizlerin. Sizlerle birlikte hizmet ve eser ürettik. Aynı aşk ve özveriyle Körfez için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Bayram Öncesi Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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