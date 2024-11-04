Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Öğrencilerle Bayrak Töreninde Buluştu

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, haftanın ilk gününde Oruç Reis Anadolu Lisesindeki bayrak törenine katıldı. Söğüt, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte Oruç Reis Anadolu Lisesindeki bayrak törenine katıldı. Tören öncesinde öğrencilere seslenen Başkan Söğüt, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Her pazartesi günü öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldiğini söyleyen Başkan Söğüt, eğitime ve kurumlara her zaman destek olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini belirtti. - KOCAELİ