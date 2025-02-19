Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten AK Parti Teşkilatlarına Vefa - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten AK Parti Teşkilatlarına Vefa

Körfez Belediye Başkanı Söğüt\'ten AK Parti Teşkilatlarına Vefa

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Esentepe Mahalle Teşkilatı toplantısında, istişare kültürü ve birliktelik vurgusu yaparak, mahalle teşkilatlarının hizmet yolculuğundaki önemine dikkat çekti. Ayrıca, teşkilatların Türkiye'deki siyasetin temel yapı taşı olduğunu belirtti.

19.02.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "AK Parti istişare kültürünün, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, bunca yıllık emeklere kıymet veren, asıl maksadının millete hizmet yolunda mücadele etmek olduğunu bilen ve bunu aklına, kalbine yazmış teşkilatlara sahiptir" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Esentepe Mahalle Teşkilatı 14. Genişletilmiş Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şener Söğüt, hizmet yolculuğunda mahalle teşkilatlarının büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Söğüt, "Esentepe Mahallemizde çok güzel, geniş bir toplantı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu fotoğraf aslında bizim mahalle teşkilatlarımızın, mahallemize, ilçemize, ülkemize ne kadar sevda beslediğinin göstergesi. Ülkemize, memleketimize nice hizmetleri, başarıları birlikte elde ettik. Bu zaferlerde her üyemizin büyük emeği var. Sizlerin bu sevgisi, hizmet gönüllülüğü olmasaydı hiç biri gerçekleşemezdi" dedi.

"Teşkilatlarımızın çalışmaları, Türkiye'de inşa edilen siyasetin ana taşıyıcısıdır"

Başkan Şener Söğüt, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti istişare kültürünün, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, bunca yıllık emeklere kıymet veren, asıl maksadının millete hizmet yolunda mücadele etmek olduğunu bilen ve bunu aklına, kalbine yazmış teşkilatlara sahiptir. Teşkilatlarımızın çalışmaları, Türkiye'de inşa edilen siyasetin ana taşıyıcısıdır. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla birlikte dün olduğu gibi yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle göreve geldiğimiz günden bu yana da hizmet aşkı ile ilçemizin sorunlarıyla hemhal oluyoruz. İlçemize hizmet etmeye katkı sunmaya aşkla devam edeceğiz" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Söğüt'ten AK Parti Teşkilatlarına Vefa - Son Dakika

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