Körfez Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Körfez Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt, "2024 yılı gibi 2025'te de güzel işlere birlikte imza atacağız" dedi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Başkan Şener Söğüt, açılışta yaptığı konuşmada, 2024 yılında Körfez Belediye Meclisi olarak önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, "2024 yılı gibi 2025'te de güzel işlere birlikte imza atacağız" dedi.

Başkan Söğüt'ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Hereke'de kaba inşaatı tamamlanan fakülte binasının iç tefrişat ve ince işçilik işleri için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak için Başkan Söğüt'e yetki verildi. - KOCAELİ