Körfez Belediyesi kamu arazilerinde 2 ton zeytin hedefiyle hasada başladı

Körfez Belediyesi, kamuya ait alanlarda yetişen zeytin ağaçlarında hasat çalışmalarına başladı. Bu yıl yaklaşık 2 ton zeytin toplanması hedeflenirken, elde edilecek zeytinyağları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe, yol kenarları ve belediyeye ait tarım arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarında hasat çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın ilk hasadına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.

Kamuya ait alanlardaki zeytin ağaçlarından toplanacak ürünler, hasadın ardından sıkım tesislerine gönderilerek zeytinyağına dönüştürülecek. Elde edilen yağlar, belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Hasat çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Şener Söğüt, kamuya ait alanlarda yetişen zeytinleri değerlendirerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Söğüt, yaklaşık 2 ton zeytin hasadı hedeflediklerini ifade ederek, elde edilecek zeytinyağlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacağını kaydetti.

Belediye ekiplerinin belirlenen alanlardaki hasat çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.