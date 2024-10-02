Körfez Belediyesi'nden 5 Yıllık Stratejik Plan - Son Dakika
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Körfez Belediyesi'nden 5 Yıllık Stratejik Plan

Körfez Belediyesi\'nden 5 Yıllık Stratejik Plan

Körfez Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısında 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı oy birliğiyle kabul etti. Başkan Şener Söğüt, planın katılımcı bir şekilde hazırlandığını ve toplumsal dinamiklerin görüşlerinin önemli olduğunu vurguladı.

02.10.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Körfez Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında 5 yıllık stratejik plan görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen planla ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "İlçemize değer katacak 5 yıllık yol haritamızı birlikte belirledik" dedi.

Körfez Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında 2025-2029 yıllını kapsayan Stratejik Plan görüşüldü. Muhalefetin de destek verdiği plan oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Şener Söğüt, "Önümüzdeki 5 yılı kapsayacak bir stratejik plan oluşturduk. Tüm paydaşlarımızla görüştük, önerilerini ve taleplerini alarak yol haritamızı belirledik. Katılımcı bir plan oldu. Tabi eksiklikler mutlaka çıkabilir bunları da zaman içerisinde revize ederek yol haritamıza ekleyeceğiz. Toplumun tüm dinamiklerinin görüş-fikirleri önemlidir. Biz de bu planı hazırlarken buna dikkat ettik. Bugün oy birliğiyle geçiyor olması da ayrıca güzel oldu. Bu ne kadar katılımcı ve her fikre açık olduğumuzun da göstergesi. Bu planda üst politika, kalkınma planları, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve yerel afet risk azaltma planı gibi belgeleri inceleyerek 5 ana amaç, 31 hedef ve 120 performans göstergesi belirledik. Sürdürülebilir Çevre - Kentsel Gelişim ve Dirençli Şehir - Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Düzen - Kültür, Sosyal ve Gençlik Hizmetleri - Genel Yönetim ve Kamu Düzeni gibi kapsamlı bir yol haritası belirledik. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen ilgili müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediyesi'nden 5 Yıllık Stratejik Plan - Son Dakika

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