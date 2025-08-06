Körfez Belediyesi\'nden Hereke\'ye Halı Saha ve Arıtma Tesisi

Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında Hereke'de halı saha ve arıtma tesisi yapılması için karar verildi.

Körfez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 10 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. İmar değişikliği maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; Hereke Belediye Hizmet Alanı'na kapalı halı saha ve destek binası yapımı da gündeme geldi. Büyükşehir belediyesi desteği ile yapılacak proje için protokol yapmak adına Başkan Söğüt'e yetki verildi. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Başkan Söğüt, "Hereke bölgesinde daha önce kapalı halı sahamız vardı ama sahil projesi kapsamında kaldırmak zorunda kalmıştık. Gençlerimizin de bu konuda bizlerden talepleri vardı. Teknik hizmetlerin olduğu alana yapacağız. Hemen yanına da İSU tarafından bir arıtma tesisi yapılacak. Zaten mevcutta bina vardı daha modern ve nitelikli hale gelecek.

Ulupınar'dan gelen su için arıtma yapılacak. Su sıkıntısı yaşadığımız günlerde de bölgenin su ihtiyacını karşılamak adına hazır halde tutulacak." ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt'ün konuşması sonrasında karar oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanması sonrasında dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkan Söğüt, meclis üyelerinden gelen talep ve önerileri de tek tek not aldı. - KOCAELİ