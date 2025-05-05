Körfez Belediyesi\'nden Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte genç ve yaşlı tüm vatandaşlar sağlıklı yaşam yürüyüşlerine katıldı.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri bu hafta Tütünçiftlik Sahili'nde gerçekleştirildi. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik Nazende Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen topluluk, ilk olarak ısınma hareketlerinde bulundu. Isınma hareketlerinin tamamlanması ile birlikte yürüyüş başladı ve katılımcılar Tütünçiftlik sahil boyundan Derince Harikalar Sahili'ne kadar devam etti. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Başkan Söğüt de, her hafta ilçenin farklı noktalarında sağlıklı yaşam yürüyüşlerini devam ettireceklerini söyledi. - KOCAELİ