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Körfez'de faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik "sorumlu emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı" düzenlendi.
Körfez Ticaret Odası'nda Körfez ilçesinde faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik sorumlu emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi. Firma yetkililerinin katıldığı sınavda, başarılı olan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Körfez'de Emlak Firmalarına Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı Düzenlendi - Son Dakika