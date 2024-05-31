Körfez'de esnaf yeni sanayi sitesi istiyor - Son Dakika
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Yerel

Körfez'de esnaf yeni sanayi sitesi istiyor

Körfez Küçük Sanayi Sitesi'nin atıl durumda ve küçük olmasından şikayetçi olan esnaf, kendilerine yer tahsis edilmesini istiyor. Dükkanların pahalılığından ve yer olmamasından şikayetçi olan kooperatif başkanı Cemal Timur, Körfez'in büyük sanayiye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk de esnafın çoğunun bina altlarında dükkan açmak zorunda kaldığını ve yeni sanayi yeri tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor.

31.05.2024 20:38
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Körfez'de esnaf yeni sanayi sitesi istiyor

KOCAELİ - Körfez Küçük Sanayi Sitesi'nin atıl durumda ve küçük olmasından şikayetçi olan esnaf, kendilerine yer tahsis edilmesini istiyor.

Körfez Yarımca'da bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nin atıl durumda olması, kira fiyatlarının yüksek olması ve kendilerine yetmemesinden esnaf şikayetçi. Bir yıl önce Tütünçiftlik Karma Yapı Sanayi Kooperatifi adı altında 300 esnafla kooperatif kuran Başkan Cemal Timur, kendilerine yer tahsis edilmesini istiyor.

"Körfez'in büyük sanayiye ihtiyacı var"

Dükkanların pahalılığından ve yer olmamasından şikayetçi olan kooperatif başkanı Cemal Timur, "27 yıldır bu sanayi da kiracıyım. Artık kiracı olmak istemiyorum, kira fiyatları çok yüksek. Sanayi atıl durumda, yol geçen hanına döndü, bakım yok. Hiçbir hizmet yok, kadının kullanabileceği tuvalet bile yok. Yenilik istiyoruz, daha modern, Körfez ve Kocaeli'ye yakışır sanayi istiyoruz. Sanayide dükkan fiyatları alıp başını gidiyor. Kiralarda aynı şekilde pahalı. Esnaf kira ödeyemeyecek hale geldi. Esnaf ile dükkan sahipleri birbirine düştü. Yüzde 300-400 zam isteniyor. Tütünçiftlik Karma Yapı Sanayi Kooperatifi adı altında geçen sene 300 esnafla toplanıp kooperatif kurduk ama bir adım ileri gidemedik. Hangi mercie gitsek önümüze engeller koyuyorlar, sanayi yeri olmadığını, yer çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Çıraklar, kalfalar askerden geldiği zaman dükkan bulamıyor ve açamıyorlar. Şu an 300 esnaf dükkan açmak için bekliyor. Evlerinin altında güvenli olmayan alanlarda dükkan açan esnafımız var ve bunların hepsi kayıt dışı. Bunların hiçbir güvenliği ve devlete faydası yok. Çevre kirliliği de yaşanıyor. Bu konunun çözülüp, yeni sanayinin yapılması lazım. Körfez'in büyük sanayiye ihtiyacı var. Körfez zaten sanayi bölgesi, neden sanayi bölgesine kimse el atmıyor" diye konuştu.

"Küçük Sanayi Sitesi, Körfez esnafının 4'te birine bile yeterli değil"

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk ise "Küçük Sanayi Sitesi, Körfez esnafının 4'te birine bile yeterli değil. Çok büyük sanayi sıkıntımız var. Esnafımızın çoğu bina altlarında dükkan açmış durumda. Bina altlarında dükkan açılması tehlike arz ediyor. Esnafımıza yeni sanayi yeri tahsis edilmesi gerekiyor. Esnafımızın yarasana çare bulmazsak bu yara ilerde kangrene dönüşebilir. Yetkililerin esnafa sahip çıkmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yahya Öztürk, Körfez, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez'de esnaf yeni sanayi sitesi istiyor - Son Dakika

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