Körfez'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında 32 okuldan 600 öğretmen mücadele etti.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen turnuva, final karşılaşmalarıyla sona erdi. İlçedeki 32 okuldan 600 öğretmenin katıldığı organizasyonda, 8 grupta 64 karşılaşma oynandı.

Final gününde üçüncülük maçında Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Milangaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesinde ise Yeşilvadi Koleji ile Uluğbey Ortaokulu'nun öğretmenleri sahaya çıktı.

Karşılaşmaların ardından Yeşilvadi Koleji birinci, Uluğbey Ortaokulu ikinci, Oruç Reis Anadolu Lisesi üçüncü, Milangaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturuldu

Turnuvanın final gününde Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de etkinliğe katıldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde birlik ve dayanışma mesajı verildi. Kadın Meclisi üyeleri, program kapsamında gösteri maçı yaptı.

"Öğretmenlik sevgi ve fedakarlıkla yapılan bir meslektir"

Final karşılaşmaları ve kupa törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne değinerek, "Öğretmenlik büyük sevgi, şefkat ve fedakarlıklarla yapılan kutsal bir meslektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geleceğimizi inşa eden, bilgisiyle yol gösteren, sevgisiyle ilham veren, emeğiyle aydınlık yarınlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye giren takımlara kupalarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.