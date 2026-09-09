Körfez'de sorgum-sudan otu projesi yüksek verim verdi, çiftçi İbrahim Demirel memnun - Son Dakika
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Körfez'de sorgum-sudan otu projesi yüksek verim verdi, çiftçi İbrahim Demirel memnun

Körfez\'de sorgum-sudan otu projesi yüksek verim verdi, çiftçi İbrahim Demirel memnun
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Kocaeli Körfez'de pilot uygulanan Sorgum-Sudan Otu Projesi'nde 12 dönümlük araziden yaklaşık 10 ton silaj elde edilmesi bekleniyor. Ürünün az su istemesi ve yüksek verimi, projeyi uygulayan çiftçi İbrahim Demirel'in yüzünü güldürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde pilot olarak uygulanan Sorgum- Sudan Otu Projesi, yüksek verimiyle dikkat çekti. 12 dönümlük araziye ikinci ürün olarak ekilen sorgum-sudan otundan yaklaşık 10 ton silaj elde edilmesi beklenirken, üretici İbrahim Demirel, ürünün az su istemesi ve verimiyle memnuniyetini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaba yem üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen Sorgum-Sudan Otu Projesi, Körfez'de ilk sonuçlarını verdi. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sevindikli Mahallesi'nde pilot olarak uygulanan proje kapsamında çiftçi İbrahim Demirel'e 10 kilogram sorgum-sudan otu tohumu verildi. Demirel, tohumu haziran ayında 12 dönümlük arazisine ikinci ürün olarak ekti. Yaklaşık dört ayda hasat aşamasına gelen üründen 10 ton civarında silaj elde edilmesi bekleniyor.

Sevindikli'de tanıtım programı düzenlendi

Projenin sonuçlarının değerlendirildiği programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Sarıkaya, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Sarıkaya, pilot projenin elde edilen verim açısından kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Sarıkaya, projeyi başarıyla uygulayan çiftçiyi tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Su ihtiyacı daha az"

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Kocaeli'nin hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek kentte yaklaşık 130 bin büyükbaş ve 110 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. Hayvancılığın sürdürülebilirliği için yem ihtiyacının karşılanması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin önemine dikkat çeken Özererdem, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 7 ilçede 65 mahallede uygulama yapıldığını ifade etti. Özerdem, iklim değişikliği ve su kaynaklarının önem kazandığı bir dönemde su ihtiyacı daha az olan ürünlerin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Söğüt: "Çiftçilerimiz başımızın tacı"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de sorgum-sudan otunun tarım ve hayvancılık açısından önemli alternatif olduğunu belirtti. Üretimin verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olmasının önemine değinen Söğüt, iklim değişikliği ve su kaynaklarının etkin kullanımı açısından ürünün çiftçilere kazandırılmasını önemli bulduklarını söyledi. Söğüt, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Kalkar: "Toprağın işlenmesi çok önemli"

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise ilçenin geçmişte önemli tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirterek sanayileşme ve şehirleşmeye rağmen tarımsal üretimin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Körfez'in yaklaşık 30 bin hektarlık alana sahip olduğunu ve bunun yaklaşık 8 bin hektarında tarım yapıldığını belirten Kalkar, çiftçilerin özellikle hububat ve yem bitkileri yetiştirdiğini söyledi. Kalkar, toprağın işlenmesinin ve üretimin devam etmesinin bölgenin gelişmişliği açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Çiftçi Demirel: "Çok bereketli oldu"

Projenin uygulandığı arazinin sahibi İbrahim Demirel ise üründen memnun kaldığını belirtti. Demirel, Sorgum-Sudan Otu'nu haziran ayında ikinci ürün olarak ektiklerini ve yaklaşık dört ay içinde verim aldıklarını söyledi. Ürünün fazla su istemediğini ve domuz zararının da yaşanmadığını belirten Demirel, "Çok bereketli bir ürün oldu. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

Programın sonunda çiftçi İbrahim Demirel'e plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de sorgum-sudan otu projesi yüksek verim verdi, çiftçi İbrahim Demirel memnun - Son Dakika

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