Körfez’de yüzme eğitimlerine yoğun ilgi

Körfez'de her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen yüzme eğitimleri yoğun katılımla sürüyor. Çocuklar, yetişkinler ve sporcular, farklı seviyelere göre hazırlanan programlarda eğitim alıyor.

Körfez Belediyesi Çamlıtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yaz spor okulu yüzme kayıtları ve eğitimleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Her yaş grubuna uygun ders programları sunan Körfez Belediyesi havuzunda, çocuklardan yetişkinlere, lisanslı sporculardan özel öğrencilere kadar geniş bir kitleye yüzme eğitimi veriliyor. Haftanın 6 günü hizmet veren modern tesiste yüzme branşının yanı sıra fitness ve hamam imkanları da vatandaşların kullanımına sunuluyor. Tesis, sadece yüzme öğrenmek isteyenlere değil, performans sporcusu olmak isteyenler ve yüzme bildiği halde teknik eğitimle kendini geliştirmek isteyen yetişkinler, sağlıklı yaşam ve dinlenme alanları arayanlara da hitap ediyor. Pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın 5 günü; 09.00 - 23.00 saatleri arasında kadın ve erkek fitness salonu, 15.00 - 23.00 saatleri arasında ise hamam bölümü vatandaşların kullanımına açık tutuluyor.