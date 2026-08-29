Körfez Kooperatifi'nde Seçim Sonrası Kavga - Son Dakika
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Körfez Kooperatifi'nde Seçim Sonrası Kavga

Körfez Kooperatifi\'nde Seçim Sonrası Kavga
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Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 1 oy farkla seçilen başkan sonrası kavga çıktı.

Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kongresinde 87-86 sonuçlanan seçim sonrası tansiyon yükseldi. İki adayın taraftarları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kooperatif üyesi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kongresinde, başkanlık seçiminin ardından gerginlik yaşandı. Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Orhan Sadun ile Yaşar Ateş başkanlık için yarıştı. Kooperatifin 216 üyesinin bulunduğu kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. Sayım sonucunda Orhan Sadun 87 oy, Yaşar Ateş ise 86 oy aldı. Aradaki 1 oy farkının ardından salonda tansiyon yükseldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

İki adayın taraftarları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında kooperatif üyeleri Hüseyin S., Nejdet D. ve Erol O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kolunun, bir diğerinin ise burnunun kırıldığı öğrenildi.

1 oy farkla Orhan Sadun yeniden başkan

Kongredeki gerginliğin ardından seçim süreci tamamlandı. Resmi oy sayımında 87 oy alan Orhan Sadun, yeniden Körfez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı seçildi. Diğer aday Yaşar Ateş ise 86 oy aldı. Kongrede yaşanan kavga, kooperatif üyeleri arasında üzüntüye neden olurken, tarafların yaşanan gerginliğin ardından sağduyulu davranması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Kooperatifi'nde Seçim Sonrası Kavga - Son Dakika

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