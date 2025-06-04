Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda Mezuniyet Coşkusu

Kocaeli'de özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirilen Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda mezuniyet sevinci yaşandı.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli çocuklar mezun oldu. Sevgi ve özveriyle geçen eğitim sürecinin ardından öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini alarak yeni hayata adım attı. Törene; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un yanı sıra müdürler, öğretmenler ve veliler katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, okulun kuruluş sürecini hatırlatarak şunları söyledi; "Bu okul, hayalden gerçeğe dönüşen çok kıymetli projeydi. Amacımız özel gereksinimli evlatlarımızın hayata güçlü adımlarla hazırlanmasını sağlamaktı. Bugün burada onların mezuniyet sevincine tanıklık etmek, bizler için tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"Gururla izliyoruz"

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da yaptığı konuşmada eğitimin herkes için eşit hak olduğuna vurgu yaparak, "Burada verilen eğitim yalnızca akademik değil, aynı zamanda insani, vicdani bir eğitimdir. Bugün mezun olan her bir evladımızın, toplumun aktif bireyi olma yolunda attığı bu adımı gururla izliyoruz. Okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve destek veren ailelerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerinde bulundu.

Belediye öncülüğünde kurulan bu okuldan mezun olan öğrencilerin kep atarken yaşadığı gurur dolu anlar, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. - KOCAELİ