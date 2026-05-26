Hem bayramlaştılar hem de ilçe gündemini değerlendirdiler

Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, ilçe protokolü ve iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Hacıosman Mahallesi'nde bulunan KTO hizmet binasında sabahın erken saatlerinde başlayan programda Oda Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli konukları kapıda karşıladı.

Programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, iş insanları ve oda üyeleri katıldı.

Gün boyu süren etkinlikte konuklarıyla ilgilenen ve çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Recep Öztürk, katılımcılarla bayramlaştı. Programda, bayramlaşmanın yanı sıra ilçe gündemine dair konular da ele alındı. Oda üyelerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KOCAELİ