Kocaeli\'nin geleceği yer altında sessizce ilerliyor

Körfezray Metro Hattı Projesi'nde yer altında ilerleyen imalatlarla proje adım adım şekillenirken, kent içi ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleniyor. Proje ile trafik yükünün azaltılması, karbon emisyonlarında düşüş sağlanması ve yolculuk sürelerinde önemli zaman tasarrufu elde edilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle kentin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde altyapı ve tünel kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi sahasında 4, Derince Millet Bahçesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 tünel açma makinesi (TBM) görev yapıyor. Seka Devlet Hastanesi, Seka Park, Kuruçeşme ve Derince istasyonları arasında ilerleyen tünel açma makineleri, belirlenen güzergahlarda çalışmalarına devam ederek projede somut ilerleme kaydediyor.

Dev ulaşım hattı şekilleniyor

Kent içi ulaşımı daha hızlı, konforlu ve çevreci hale getirmeyi hedefleyen projede yoğun mesai harcanıyor. Yer altı kazılarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği projede TBM'lerin her geçen gün kat ettiği mesafe, metro hattının inşasında önemli aşamayı daha ortaya koyuyor. Kazısı tamamlanan bölümlerde ise tünel dayanıklılığını sağlayan segment kaplama imalatları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm TBM'ler kazıya devam ediyor

Proje kapsamında kazı çalışmaları ring ve metre bazında düzenli olarak takip ediliyor. Seka Devlet Hastanesi istasyonu ile Seka Park istasyonu arasında çalışmalarını sürdüren TBM-1, aynı hat üzerinde ilerleyen TBM-2 kazı işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Seka Devlet Hastanesi'nden Kuruçeşme yönüne ilerleyen TBM-3, aynı güzergahta çalışan TBM-4 de önemli ilerleme kaydetti. Derince Millet Bahçesi hattında görev yapan TBM-5 ile TBM-6 ise kazı çalışmasını yoğun şekilde gerçekleştiriyor.

Kocaeli trafiğine katkısı büyük olacak

Körfezray Metro Hattı Projesi, kent içi ulaşımda sürdürülebilir ve çevre dostu bir dönüşüm sağlayarak hem trafik yoğunluğunun azaltılmasına hem de karbon emisyonlarının düşürülmesine önemli katkı sunacak. Proje kapsamında trafikten çekilecek araç sayısının 2028 yılında 600 bin 697'ye, 2035 yılında 791 bin 834'e, 2043 yılında 848 bin 465'e ve 2053 yılında ise 986 bin 318'e ulaşması öngörülürken; bu dönüşüm sayesinde 2028 yılı itibarıyla karbon emisyonlarında 236 bin 397 kilogram azalma sağlanacak, emisyon azaltımı 2053 yılında ise 388 bin 153 kilograma yükselerek iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir destek sunacak.

Zaman tasarrufu sağlayacak

Özel araç kullanımının azalmasıyla birlikte hava kalitesinin iyileşmesi, enerji tüketiminin düşmesi ve daha yaşanabilir kent çevresinin oluşturulması hedeflenirken, Kuzey Metro Hattı; çevresel kazanımların yanı sıra ulaşım verimliliğini de artıracak. Aynı güzergahta gerçekleştirilen yolculuklarda otomobile kıyasla 9 dakika, otobüse kıyasla ise 37 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlayarak vatandaşların günlük yaşam kalitesini yükseltecek - KOCAELİ