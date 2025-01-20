Korgan Yaylaları İçin Dava Süreci - Son Dakika
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Korgan Yaylaları İçin Dava Süreci

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Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu, maden sondajına karşı dava açtı.

20.01.2025 15:07
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Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU) - Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Sırrı Yumbul, Perşembe Yaylası'nı olumsuz etkileyecek olan Korgan yaylarındaki maden sondaj çalışmasının durdurulması için açtıkları davanın duruşmasına ilişkin olarak, "Mahkeme daha önce 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti. Korgan, Aybastı, Kabataş halkı başta olmak üzere merkezden ve diğer ilçelerden gelenlerle duruşmaya katıldık. Umudumuz, mahkemenin halkın lehine karar vermesi" ifadesini kullandı.

Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu, Perşembe Yaylası ve Korgan yaylalarındaki maden sondaj çalışmasının durdurulması için Ordu İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Platform üyeleri ve bölge sakinleri, açtıkları davanın duruşmasının ardından adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya yaşam savunucularının yanı sıra CHP Ordu İl Örgütü, Ordu Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ve Seyit Torun da katıldı.

Platform Sözcüsü Sırrı Yumbul, "Perşembe Yaylası'nı da olumsuz etkileyecek olan Korgan ilçemizdeki maden arama çalışması için yapılacak sondajlara Ordu Valiliği sondaj için önce olumsuz görüş bildirmişti. Nedense ikinci kez toplanarak birinci kararını değiştirerek sondajın yapılmasını uygun gören karar vermişti. Bu kararla yaylalarımız, meralarımız, tarım arazilerimiz ormanlarımız; şelale ve derelerimiz tehdit altında bırakıldığı için 'Mera Kurulu kararının iptali ve sondajın durdurulması' için Korgan ve Aybastı'dan yurttaşlar olarak Ordu İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık. Ne olursa olsun toprağımızın, suyumuzun; yaylalarımızın, meralarımızın zarar görmesini istemiyoruz, engel olacağız. Birlikte kazanacağız" dedi.

"Umudumuz, mahkemenin halkın lehine karar vermesi"

Bugüne kadar toprağına suyuna ve yaylalarına sahip çıktıklarını bugünden sonra da sahip çıkacaklarını belirten Yumbul, "Yaylalarımıza, meralarımıza sahip çıkmak için birlikte mücadele verdik. Bugünden sonra da bu birlikteliğimiz ve mücadelemiz sürecek. Yönetmelikte sondaj için 'ÇED kapsamı dışında' vurgusunun yer almasına rağmen Erzincan İdare Mahkemesi'nin, Danıştay'ın ve Ordu İdare Mahkemesi'nin 'Sondaj için de ÇED almak gerekiyor' kararı var. Bugün Ordu İdare Mahkemesi'nde Perşembe Yaylası'nı olumsuz etkileyecek olan Korgan yaylarındaki maden sondaj çalışmasının durdurulmasının duruşması vardı. Mahkeme daha önce 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti. Korgan, Aybastı, Kabataş halkı başta olmak üzere merkezden ve diğer ilçelerden gelenlerle duruşmaya katıldık. Umudumuz, mahkemenin halkın lehine karar vermesi. Karar daha sonra yazılı olarak bildirilecek" diye konuştu.

Korgan Yaylaları İçin Dava Süreci
Kaynak: ANKA

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