Köroğlu İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Muhteşem Gösteriler Sahneledi - Son Dakika
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Köroğlu İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Muhteşem Gösteriler Sahneledi

Köroğlu İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Muhteşem Gösteriler Sahneledi

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri büyük bir coşkuyla sahneledi. Bando takımıyla yapılan yürüyüşün ardından halkoyunları, koro, step ve yarışmalarla devam eden kutlamalar, dronla görüntülendi. Öğrencilerin performansı izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

18.05.2024 13:55
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri muhteşem gösteriler sahneledi.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı. Okullarda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gençlik ve Spor Bayramı için aylar öncesinden hazırlanan Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sahneledi. Okul bahçesinde ilk olarak bando takımı ile yürüyüş yapan öğrenciler, halkoyunları, koro, step ve yarışmalar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlamalara devam etti. Öğrencilerin hazırladığı muhteşem gösteriler dronla görüntülendi. Tüm coşkusuyla 19 Mayıs'ı kutlayan öğrenciler, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Gençlik, Köroğlu, Spor, Bolu, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köroğlu İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Muhteşem Gösteriler Sahneledi - Son Dakika

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