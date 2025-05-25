Korsan Taşımacılığa Karşı Hukuki Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Korsan Taşımacılığa Karşı Hukuki Mücadele

Korsan Taşımacılığa Karşı Hukuki Mücadele
25.05.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, korsan taşımacılığı yargıda savunuyor ve düzenleme bekliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın da müdahil olduğu korsan taşımacılık uygulamaları davası, 23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde açıklama yaptı.

Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde yaptığı açıklamalarda kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Başkan Erkan Özkan, "Bugün burada sadece bir mobil uygulamayı değil, bu ülkenin dört bir yanında gece gündüz direksiyon sallayan, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran, ruhsatlı şekilde hizmet veren şoför esnafımızın hakkını, emeğini ve geleceğini savunmak için bulunuyoruz" dedi.

"Korsan taşımacılık tamamen denetimsiz ve yasa dışı bir faaliyettir"

Korsan taşımacılık yapan ve yaptıran mobil uygulamaların yasa dışı olduğunu net bir dille ifade eden Başkan Erkan Özkan, "Bu sistemler ne vergiye tabidir, ne sigortaya, ne de ruhsata. Yani tamamen denetimsiz, kontrolsüz ve yasa dışı bir faaliyettir. Bildiğiniz üzere İzmir 6. İdare Mahkemesi bu tarz faaliyetleri korsan taşımacılık olarak tanımlamış ve yapılan idari işlemleri hukuka uygun bulmuştur. Ancak ne yazık ki bazı mahkemelerde farklı değerlendirmeler sürecin uzamasına neden olmaktadır" sözlerine yer verdi.

"Yargıya güvenimiz tam ama esnaf mağdur oluyor"

Başkan Erkan Özkan, yargıya olan güvenin tam olduğunu belirtirken, süreçte geçen her günün sahadaki esnaf için ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Özkan, "Elbette ki yargıya olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Amma ve lakin geçen her süre, değerli esnaf kardeşlerimizin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Alın teriyle geçimini sağlayan taksici esnafı, bu hukuki belirsizlik yüzünden haksız rekabetin gölgesinde kalmaktadır" diye konuştu.

"Hayatın olağan akışına aykırı bu kuralsızlığa son verilmeli"

Başkan Özkan, davalı tarafın sektörün yasal temsilcilerini görmezden gelmesini de sert ifadelerle eleştirerek şunları söyledi:

"Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde, ne gafilliktir ki; davalı karşı taraf, Anayasa ile kurulmuş olan esnaf odalarını, birlikleri ve federasyonları yok saymakta, kamu düzenini hiçe saymaktadır. Oysa bu kurumlar, devletle uyum içinde çalışan, toplumun ekonomik ve sosyal düzeninin temel taşı olan yapılardır. Hiç kimse bu yapıları görmezden gelerek kendine alan açamaz."

"Korsana karşı Meclis'te yaptırım hazırlığı var"

Başkan Özkan, korsan taşımacılıkla daha etkin mücadele için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan düzenlemeye de değindi. Özkan, "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetlerine 6 ay ile 1 yıl süreyle el konulmasını öngören yasal düzenlemenin, TBMM İçişleri Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Bu düzenleme, sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacak; ciddi caydırıcılık içeren bir adım olacaktır" dedi.

"Algıya değil, gerçeğe güveniyoruz"

Başkan Özkan, özellikle sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarına karşı da net bir duruş sergileyerek şöyle konuştu:

"Algı oyunlarına teslim olmayacağız. Gerçekleri biliyoruz. Yıllardır alın teriyle çalışan, vergisini veren, sigortasını yatıran, ruhsatlı şekilde çalışan şoför esnafının emeğini kimseye çiğnetmeyiz. Türk yargısına, devletimize ve milletimizin sağduyusuna güvenimiz tamdır. Bu sadece bir dava değil; bir hak, bir emek, bir onur mücadelesidir. Adliyede, Meclis'te, sahada, kamuoyunda Nerede gerekiyorsa orada olacağız. Korsan taşımacılığa karşı hem yargıda hem Meclis'te mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar gideceğiz. ve buradan, İstanbul'dan tüm Türkiye'deki esnaf kardeşlerime gönülden selam gönderiyorum. Yolları da, taksimetreleri de hep açık olsun." - İZMİR

Kaynak: İHA

Erkan Özkan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Mobil, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korsan Taşımacılığa Karşı Hukuki Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

12:28
İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
11:15
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
10:05
5 bin tonluk savaş gemisi Kim’in gözleri önünde düştü
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
10:22
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti
Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 13:09:54. #7.13#
SON DAKİKA: Korsan Taşımacılığa Karşı Hukuki Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.