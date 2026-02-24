MESOB Başkanı Keskin: "Korsan taşımacılığa karşı tarihi bir adım atıldı" - Son Dakika
MESOB Başkanı Keskin: "Korsan taşımacılığa karşı tarihi bir adım atıldı"

MESOB Başkanı Keskin: "Korsan taşımacılığa karşı tarihi bir adım atıldı"
24.02.2026 15:37  Güncelleme: 15:38
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, kabul edilen yeni trafik kanunu düzenlemesiyle korsan taşımacılığa karşı yaptırımların artırıldığını duyurdu. Yeni yasada, izinsiz yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin lira ceza uygulanacak.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, TBMM'de kabul edilen yeni Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesiyle korsan taşımacılığa yönelik yaptırımların en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Korsan taksicilik ve izinsiz yolcu taşımacılığına karşı yasama düzeyinde köklü bir değişikliğe gidildi. MESOB Başkanı Şevket Keskin, mecliste kabul edilen düzenleme ile denetimlerin sıkılaşacağını ve yaptırımların artık caydırıcı bir boyuta ulaştığını ifade etti. Yeni yasayla birlikte sadece para cezası değil, sürücü belgelerine el koyma ve araç sahiplerine yönelik ağır müeyyideler de devreye giriyor.

"Korsan taksiciye 100 bin lira ceza uygulanacak"

Yasal düzenlemenin detaylarını esnaf ve kamuoyuyla paylaşan Başkan Şevket Keskin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Karayolları Trafik Kanunu'nda yaptığı değişiklikle korsan taşımacılığa yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. Kabul edilen düzenleme kapsamında, izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan kişi ve araçlara yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak. Belediyeden çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira ceza verilecek, aynı ihlal bir yıl içinde tekrarlanırsa bu miktar iki katına çıkacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet kapsamı dışında taşımacılık yapan sürücülere 46 bin lira, aracını tescil amacına aykırı kullananlara ise 20 bin lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve ehliyetin iadesi için tüm cezaların ödenmiş olması şartı aranacak" dedi.

İzinsiz taşımacılığın kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açtığını ve ekmeğini direksiyon başında kazanan yasal esnafı mağdur ettiğini dile getiren Keskin, yeni adımla birlikte denetimlerin güçlendirileceğini hatırlattı. Keskin, korsan ulaşımın engellenmesinin hem güvenli trafik akışı hem de şoför esnafının emeğinin korunması adına meclis tarafından atılmış en somut adım olduğunu kaydederek düzenlemenin sektöre hayırlı olmasını diledi.

Keskin, yasanın çıkmasında katkısı ve desteği olan herkese teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

