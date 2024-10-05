Koru Köyü'nde Yol Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koru Köyü'nde Yol Sevinci

Koru Köyü\'nde Yol Sevinci

Kırıkkale'nin Koru köyünde 13 km'lik yol asfaltlama çalışmaları başladı, köylüler memnun.

05.10.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yol asfaltlama çalışmaları köylülerin yüzünü güldürdü. Köy sakini Süleyman İğdeli, "Allah devletimize zeval vermesin" sözleriyle yapılan hizmete teşekkür etti.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Koru köyünde başlatılan 13 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmaları başladı. Bu yol çalışmaları, köy sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yol projesi, Koru köyüne ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Vali Mehmet Makas, köylülerle bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Makas, "Size hizmet için buradayız, önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin yüzünüzün gülmesi. Devletin ne imkan kabiliyeti varsa, sizin emrinizdedir" dedi.

Koru köyü muhtarı Gürsel Öztürk, köylerinde uzun süredir beklenen asfaltlama çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, "45 gün önce yolumuzun altyapısını hazırlamaya başladılar. İl Özel İdaresi ve valimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Önceki yıllarda yolumuz topraktı. Daha sonra kum serdiler, daha güzel oldu. 2004 yılında asfalta kavuştu, 2024'te de tekrar ikinci asfalt atıldı" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden 58 yaşındaki Süleyman İğdeli ise yeni yapılan yolun köydeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirterek, "Önceden yollarımız çok bozuktu. Şimdi ise yolun altyapısını çok güzel yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlara" ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Zülfinaz Yüksel de asfaltlama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Yollar baya kötüydü, yama falan yapılıyordu, idare ediyordu. Allah razı olsun, şimdi de asfaltladılar" diye konuştu.

Ayrıca, Koru köyünde asfaltlama çalışmaları devam ederken, bazı köylerde de beton yol çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, köy yollarının daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Vali Makas'ın yol yapım çalışmalarını incelemesi sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ender Faruk Uzunoğlu, Sulakyurt Kaymakamı Hasan Burak Bilir ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sulakyurt, Politika, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koru Köyü'nde Yol Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Koru Köyü'nde Yol Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement