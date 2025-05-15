Körüklü Çizme Ustası Geleceği İçin Çırak Arıyor - Son Dakika
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Körüklü Çizme Ustası Geleceği İçin Çırak Arıyor

Körüklü Çizme Ustası Geleceği İçin Çırak Arıyor

Mustafa Karpuzcu, teknolojinin karşısında körüklü çizmeyi yaşatmak için çırak bulamıyor.

15.05.2025 13:45
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 64 yaşındaki körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, çırak olarak başladığı mesleğini gelişen teknolojiye rağmen hala yaşatmaya çalışıyor. Mesleği öğretmek için çırak aradığını belirten Karpuzcu, "Ancak gençlerden kimse bu zanaata ilgi göstermiyor" dedi.

Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'nde yaşayan körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, kunduracı olan babasının yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başladı. Zaman içerisinde körüklü çizme yapımına merak salan Karpuzcu, daha sonra mesleğin sırlarını öğrenmek için Şükrü Bıçakçı ile Necip Şenok'un yanına çırak olarak girdi. Bugün Kuşadası'nın son körüklü çizme ustası olan Mustafa Karpuzcu, gelişen teknolojiye rağmen 25 metrekarelik atölyesinde mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Listesi'nde de yer alan Karpuzcu yetiştirmek için çırak arıyor.

"Sabır ve dikkat istiyor"

Körüklü çizme ustalığının sabır ve dikkat istediğini belirten Mustafa Karpuzcu, "Kösele ve deri kokusu içerisinde büyüdüm. Körüklü çizme, tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Baklava körük, akordeon körük ve boğma körük olmak üzere üç çeşidi bulunuyor. Deri henüz ıslakken işleniyor. Kuşadası'nda körüklü çizmeleri eskiden zenginler giydiği için çok üretirdim. Bugünlerdeyse sadece özel talep üzerine ayda 7-8 tane yapıyorum. Ancak bu meslek unutulamaya başlandı. Maalesef gençler artık bu tür zanaatlara ilgi göstermiyor. Şu an Aydın'da benle birlikte 7 veya 8 usta var. Yetiştirmek için çırak arıyorum. Ama henüz maalesef bulamadım. Böyle giderse meslek yakında tarih olacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körüklü Çizme Ustası Geleceği İçin Çırak Arıyor - Son Dakika

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