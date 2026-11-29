Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altında bulunan erkek çocuklar için Eskişehir'de sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, keyifli ve verimli zaman geçirmeleri hedeflendi. Çocuklar, bu etkinlik sayesinde günlük yaşamın dışında farklı bir deneyim yaşadı ve birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu duydu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın mutlu olmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları bizim için çok kıymetli. Onların yüzlerindeki tebessüme vesile olacak etkinlikler düzenlemeye ve her alanda gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.