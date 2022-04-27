Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık - Son Dakika
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Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık

27.04.2022 13:09
Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün desteğiyle başlattıkları kampanya ile ilçede bulunan Çocuk evlerinde kalan koruma altındaki çocuklara bayramlık hediye etti.

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün desteğiyle başlattıkları kampanya ile ilçede bulunan Çocuk evlerinde kalan koruma altındaki çocuklara bayramlık hediye etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, personelinin kendi arasında başlattığı kampanyaya destek vererek ilçede bulunan 9 ayrı Çocuk Evi'nde kalan 46 çocuğa 275'er TL'lik kıyafet hediye çeki verdi.

"Duygulandım ve gurur duydum"

Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin kendi arasında yaptığı bayramlık projesinden haberi olunca çok duygulandığını söyleyen Turgay Genç, "Personelimiz çok fazla kimseye de duyurmadan kendi içlerinde para toplayıp koruma altındaki çocuklara bayramlık almak istemişler. Bunu öğrenince çok duygulandım ve çalışma arkadaşlarımla bir kez daha gurur duydum. İlçemizde bulunan 9 Çocuk evinde yaşları 5 ile 18 arasında 46 çocuğumuz olduğunu öğrendik. Her biri için 275'er liralık hediye çeklerini teslim ettik" dedi.

Hediye çekleri teslim edildi

Aile ve Toplum Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Alim Kaş'a hediye çeklerini teslim eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir durumda bile hele ki koruma altında olan çocuklarımızı düşünen personelime çok teşekkür ediyorum. Güzel çocuklarımız da bundan sonra ki hayatlarının hep bayram sevinciyle yaşamasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık

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Döşemealtı Belediyesi, Türk Lirası, Turgay Genç, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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