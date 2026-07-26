Koruma Altındaki Çocuklara Doğa Gezisi - Son Dakika
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Koruma Altındaki Çocuklara Doğa Gezisi

Koruma Altındaki Çocuklara Doğa Gezisi
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Bilecik'teki çocuklar, doğa ve eğlence dolu bir gün geçirerek yeni deneyimler edindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım altındaki çocuklar doğa ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Kocaeli'de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile lunaparka gezi programı düzenlendi. Program kapsamında çocuklar, Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Ormanya'da doğayla iç içe vakit geçirirken farklı bitki ve hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitici ve sosyal yönüyle öne çıkan gezide çocuklar, doğal yaşamı keşfederek keyifli anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların gelişiminde sosyal faaliyetlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinliklere büyük önem veriyoruz. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren çocuklarımız, Ormanya'nın doğal güzelliklerini keşfederken farklı canlı türlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Günün devamında lunaparkta eğlenceli anlar yaşayan çocuklarımız, unutulmaz bir gün geçirerek yaz tatillerine güzel anılar ekledi. Çocuklarımızın mutlu bireyler olarak yetişmeleri için her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koruma Altındaki Çocuklara Doğa Gezisi - Son Dakika

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