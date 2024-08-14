Koruma Altındaki Yavru Ebabil Kuşu Uçma Egzersizleri Yapıyor

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DÜZCE(İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan yavru Ebabil kuşu uçma egzersizleri yapıyor.

DKMP Düzce Şube Müdürlüğü yaban hayvanlarının sağlık merkezi gibi hizmet veriyor. Bur çok yaban hayvanını tedavi eden merkez iyileşen hayvanları da tek tek yaşam alanlarına özgürlüğüne bırakıyor. Merkezde koruma altına alınan yavru ebabil, sağlığına kavuşmasının ardından uçma egzersizlerine başladı. Uçuşa hazırlanan Ebabil uçma egzersizlerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. - DÜZCE