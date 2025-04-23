Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu Diyarbakır Hipodromu\'nda yaşadı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu hipodromda yaşadı.

"2025 Aile Yılı" kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, şehit ve gazi çocukları ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Diyarbakır Hipodromu'nda bir araya geldi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar hipodromda bulunan atlara binerek unutulmaz anlar yaşadı ve doyasıya eğlendi. Binicilik etkinliğinin ardından şehit ve gazi aileleri ile çocuklar hep birlikte piknik yaparak keyifli vakit geçirdi. Program, rengarenk uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğu uçurtma etkinliğiyle devam etti.

Etkinliğe, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Çocuk Hizmetleri Biriminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Şehmus Sırlı ile Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Mehmet Erden de katıldı.

Polat, "Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile onların kıymetli evlatları ve koruma altındaki çocuklarımızla bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın bayram sevincini paylaşmak, onlarla birlikte eğlenmek bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR