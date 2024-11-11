Koruyucu Aile Programı ile 9 Bin Çocuk Sıcak Yuva Buldu - Son Dakika
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Yerel

Koruyucu Aile Programı ile 9 Bin Çocuk Sıcak Yuva Buldu

Koruyucu Aile Programı ile 9 Bin Çocuk Sıcak Yuva Buldu

Nazlı Aygöl, 'Koruyucu Aile' programında 9 bin 206 çocuğun sıcak yuvasına kavuştuğunu duyurdu.

11.11.2024 11:21
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, 'Koruyucu Aile' tanıtım programına kentte 9 bin 206 çocuk sıcak yuvasına kavuştuğunu söyledi.

Nazlı Aygöl, Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile' tanıtım programına katıldı. Nazlı Aygöl Çocuk Evleri Sitesi'nde sıcak bir yuvaya sahip olmak için koruyucu aile hizmetinin tanıtımının önemine değinerek, "Koruyucu aile teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Her çocuğun adımlarına eşlik edecek sevgi ve güven dolu bir aile ile yaşama hakkı vardır. Bu kapsamda 9 bin 206 çocuğumuz sıcak yuvasına kavuşmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruyucu Aile Programı ile 9 Bin Çocuk Sıcak Yuva Buldu - Son Dakika

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