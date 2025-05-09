Köşk Başçayır Okulu\'nda Bahar Etkinliği

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenler baharın gelişini okul bahçesinde yaptıkları "Hoşgeldin Bahar" sabah kahvaltısı etkinliği ile karşıladı.
Okul bahçesinde düzenlenen "Hoşgeldin Bahar" etkinliğine okul öğrencileri, öğretmenler ve okul yöneticileri katılım sağladı.
Köşk Başçayır İlk ve Ortaokul Müdürü Bahattin Akaydın etkinlik hakkında, "Bugün "Hoşgeldin Bahar" dedik, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hep birlikte kahvaltı yaparak yeni güne başladık" açıklamasında bulundu. - AYDIN
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