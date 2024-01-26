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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi'nde Zeytin Hasadı Yapan Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi'nde Zeytin Hasadı Yapan Üreticileri Ziyaret Etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi'nde zeytin hasadı yapan üreticileri ziyaret etti ve vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi\'nde Zeytin Hasadı Yapan Üreticileri Ziyaret Etti
26.01.2024 - 13:27,  Güncelleme: 13:31
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi ziyareti esnasında bölgede zeytin hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çalışmalarına devam eden ve sık sık mahalle ziyaretleri yaparak çalışmaları yerinde inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Başkan Güler, vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmede bulunmak için tarım arazilerinin bulunduğu bölgeyi gezdi. Ziyaret esnasında zeytin bahçesinde hasat yapan vatandaşları gören Güler, vatandaşlara 'bereketli hasat' temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti. Hasat süreci hakkında vatandaşlardan bilgi alan Başkan Güler, talep ve isteklerini sorarak planlanan yatırımlar konusunda da kısa bir bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kıran Mahallesi'nde Zeytin Hasadı Yapan Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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