 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köşk Müftülüğü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Köşk Müftülüğü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursları'nda, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Minikler, velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak haftayı kutladı. Etkinlikte çocuklar, yerli malının önemini öğrenirken, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış da katılımcılara yerli ürünleri kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Köşk Müftülüğü\'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
18.12.2023 - 09:32,
Abone Ol

Köşk Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 4-6 yaş sınıfında eğitim gören minikler 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'nı velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdiler. Çocuklar, etkinlikte yerli malının kullanımı hakkında bilgiler alırken, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış etkinliğe katılan öğrencilere ve velilere Türkiye'de üretilen yerli ürünleri kullanmaları hususunda tavsiyede bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerli Malı, Aralık, Aydın, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk Müftülüğü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20
İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den 'Marmara' yorumu İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
05:01
Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı
04:55
Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı

Son Dakika
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
05:01 Nevşehir Kayseri Karayolunda Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Kafa Kafaya Çarpıştı
04:55 Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
02:35 Gece yarısı Gümüşhane'de 4.3 şiddetinde deprem: 17 sarsıntı gerçekleşti
00:27 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 09:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: Köşk Müftülüğü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement