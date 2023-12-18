Köşk Müftülüğü\'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Köşk Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 4-6 yaş sınıfında eğitim gören minikler 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'nı velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdiler. Çocuklar, etkinlikte yerli malının kullanımı hakkında bilgiler alırken, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış etkinliğe katılan öğrencilere ve velilere Türkiye'de üretilen yerli ürünleri kullanmaları hususunda tavsiyede bulundu. - AYDIN