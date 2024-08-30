Aydın\'ın Köşk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni kent meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN