Köşk\'ün 40 yıllık sorunu çözülüyor, içme suyu şebekesi yenilenecek

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin en büyük sorunu haline gelen 40 yıllık içme suyu şebekesinin yenileneceğini müjdeleyerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteği için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında alınan meclis kararıyla, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu ve Soğukkuyu Mahallelerinde nüfus yoğunlundan dolayı sürekli sorun çıkaran içme suyu isale hattı yenileme çalışmaları başlayacağını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, dev projenin yol ve çevre düzenleme çalışmalarınada önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti. Projenin ve mecliste alınan kararın hayırlı olmasını dileyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk'ümüzün uzun yıllardır gündeminde olan içme suyu altyapı sorununu çözüyoruz. İlçemizin zaman içerisinde en büyük sorunu haline gelen eski içme suyu isale hatlarının yenilenmesi için yaptığımız girişimler neticesinde Aydın Büyükşehir Belediyemizin 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan meclis kararı doğrultusunda, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu ve Soğukkuyu mahallelerimizde isale hattı yenileme çalışmaları başlıyor. Tamamlandığında ilçemizdeki altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak yol ve çevre düzenleme çalışmalarına önemli ölçüde katkı sağlayacak bu büyük projenin ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizde alınan kararın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN