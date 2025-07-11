Köşk\'te esnaflardan aşure hayrı

Köşk Başçayır Mahallesinde bulunan esnaflar, muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı gerçekleştirdi.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Aydın'da birçok noktada aşure kazanları kaynamaya başlarken, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesinde bulunan esnaflar da aşure hayrı gerçekleştirdi.

Başçayır Mahallesi Çarşı esnafından Ünal Görgülü, Aykut Sarı ve Mustafa Özcan bir araya gelerek imece usulü topladıkları paralarla aşure hayrını yaparken, bir yandan da birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.

Cuma namazı öncesinde hazırladıkları 2 kazan aşureye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, dağıtılan 500 kişilik aşure iki saat içinde tükendi. İlgi gösteren ve katılan herkese teşekkür eden mahalle esnafı ise geleneksel hale getirecekleri aşure hayrının hayırlara vesile olmasını ve evlere bereket getirmesini dilediler.

Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure hayırlarını yaptıklarını ifade eden Köşk Esnaf ve Sanatkarlar odası Yönetim Üyesi ve Başçayır Mahallesi Çarşı esnaflarından Ünal Görgülü; "Muharrem ayından dolayı aşure ayıyla beraber şehitlerimiz için, ölmüşlerimiz için ve birlikteliğimiz için aşure hayrı yaptık. Esnaflarımızla birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek adına hep beraber çarşı esnafı olarak aşure hayrımızı yaptık" dedi. - AYDIN